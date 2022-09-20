Участники и семьи погибших в СВО отдохнут в санаториях Приморья

Бесплатные сертификаты на санаторно-курортное лечение в 2022 году получат 100 участников специальной военной операции (СВО) и членов семей погибших в СВО военнослужащих из Приморского края. Об этом сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.

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Как сообщалось ранее, власти края приняли решение предоставить приморцам - участникам СВО и членам семей погибших - право проходить бесплатное санаторно-курортное лечение на территории региона, соответствующие изменения в краевое законодательство были приняты в июле. В бюджете региона на эти цели выделено более 50 млн рублей.

"В Приморском крае начался прием заявлений на предоставление сертификата на санаторно-курортное лечение участникам СВО. Как сообщили в региональном министерстве труда и социальной политики, право на меру поддержки один раз в три года имеют военнослужащие, ставшие инвалидами первой или второй группы, а также члены семей погибших в ходе специальной военной операции. В этом году получить санаторно-курортное лечение смогут 100 человек", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что заявитель может выбрать, в каком санаторно-курортном учреждении на территории Приморья он получит лечение. При этом право на отдельный сертификат имеет каждый член семьи погибшего. Заявления на получение сертификата будут приниматься до 15 октября в МФЦ и на региональном портале "Госуслуги", говорится в сообщении.