В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 60.17EUR 60.04
Войти в почту
1 час назад

В Приморье обеспечат лечение в санаториях 100 участникам и семьям погибших в СВО

ТАСС

Бесплатные сертификаты на санаторно-курортное лечение в 2022 году получат 100 участников специальной военной операции (СВО) и членов семей погибших в СВО военнослужащих из Приморского края. Об этом сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.

Участники и семьи погибших в СВО отдохнут в санаториях Приморья
Фото: риа новостириа новости

Как сообщалось ранее, власти края приняли решение предоставить приморцам - участникам СВО и членам семей погибших - право проходить бесплатное санаторно-курортное лечение на территории региона, соответствующие изменения в краевое законодательство были приняты в июле. В бюджете региона на эти цели выделено более 50 млн рублей.

"В Приморском крае начался прием заявлений на предоставление сертификата на санаторно-курортное лечение участникам СВО. Как сообщили в региональном министерстве труда и социальной политики, право на меру поддержки один раз в три года имеют военнослужащие, ставшие инвалидами первой или второй группы, а также члены семей погибших в ходе специальной военной операции. В этом году получить санаторно-курортное лечение смогут 100 человек", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что заявитель может выбрать, в каком санаторно-курортном учреждении на территории Приморья он получит лечение. При этом право на отдельный сертификат имеет каждый член семьи погибшего. Заявления на получение сертификата будут приниматься до 15 октября в МФЦ и на региональном портале "Госуслуги", говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что для участников СВО и их семей предусмотрены и другие льготы за счет бюджета Приморского края, такие как выплаты на приобретение и строительство жилья для детей погибших и получивших инвалидность военнослужащих, бесплатное питание в школах, единовременные и ежемесячные выплаты. Поддержка участников СВО ведется, в частности, и в рамках региональной госпрограммы "Социальная поддержка населения Приморского края".

Армия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители