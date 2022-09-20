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18 минут назад

Глава Чечни Кадыров рассказал об уничтожении 200 солдат и техники ВСУ

Газета.Ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров, ссылаясь на командира отряда быстрого реагирования "Ахмат" Апты Алаудинова, сообщил в своем Telegram-канале о том, что за минувшие сутки отряд уничтожил 200 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"В результате активных действий со стороны бойцов спецназа "Ахмат" только за один день им удалось ликвидировать около 200 человек живой силы противника, а также вражескую технику", - говорится в сообщении.

Из поста чиновника следует, что это произошло в результате встречи депутата Госдумы Адама Делимханова с Алаудиновым, на которой обсуждалась новая наступательная тактика в Донбассе. Также глава республики ответил на запрос Алаудинова о взятии в плен украинских солдат "с фингалами". Глава Чечни заявил, что "все методы приветствуются, если они позволяют вразумить человека".

Ранее Кадыров сообщил, что новая группа добровольцев отправилась в Донбасс из Грозного.

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