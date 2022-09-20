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39 минут назад

Появились данные об уничтожении укреплений ВСУ в Майорске

Lenta.ru

Артиллерия 3 бригады Донецкой народной республики (ДНР) уничтожает укрепления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Майорске. Об этом сообщает «Русская весна».

Появились данные об уничтожении укреплений ВСУ в Майорске
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Бойцы 3 гвардейской бригады продолжают продвигаться вперед. В данный момент артиллерия бригады используя БПЛА для корректировки уничтожает укрепления противника в Майорске», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это позволит избежать потерь штурмовых частей при взятии населенного пункта.

Ранее военный корреспондент Денис Григорюк объяснил важность взятия под контроль Майорска союзными силами. По его словам, украинские войска лишились огневых точек, с которых они вели обстрелы Горловки в ДНР.

Он рассказал, что в Майорске находился пост, через который люди ездили на Украину. Там же, отметил журналист, расположена железная дорога, имеющая стратегическое значение.

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