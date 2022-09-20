В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 60.17EUR 60.04
Войти в почту
2 часа назад

Российский «Корнет» научат «двойному пуску»

Lenta.ru

Российский противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Корнет» научат «двойному пуску». Об этом РИА Новости сообщил индустриальный директор кластера вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев.

Российский «Корнет» научат «двойному пуску»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, для этого разрабатывается «алгоритм работы, позволяющий преодолевать современные средства активной защиты». «Он предусматривает одновременный пуск по цели двух противотанковых управляемых ракет с задержкой меньше времени переключения комплекса активной защиты цели на новую угрозу», — сказал руководитель.

Оздоев добавил, что «новый алгоритм уже опробован в рамках первичных полевых испытаний».

В сентябре в Минобороны России сообщили, что артиллеристы Восточного военного округа (ВВО), используя самоходные «Штурм-С», отработали уничтожение техники условного противника на учениях «Восток-2022».

В августе «Ростех» сообщил, что Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш) поставил Минобороны России прицелы для ПТРК «Корнет».

Армия,Бекхан Оздоев,Минобороны России,ЦНИИТОЧМАШ,Ростех,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители