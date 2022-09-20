Российский «Корнет» научат «двойному пуску»

По его словам, для этого разрабатывается «алгоритм работы, позволяющий преодолевать современные средства активной защиты». «Он предусматривает одновременный пуск по цели двух противотанковых управляемых ракет с задержкой меньше времени переключения комплекса активной защиты цели на новую угрозу», — сказал руководитель.