В Пентагоне назвали условия поставок Украине истребителей

Командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер назвал условием поставок Украине истребителей F-16 принятие соответствующего политического решения. Об этом пишет Politico.

При этом он подчеркнул, что даже если такое решение будет принято, то Киев получит истребители не ранее, чем через два-три года, так как необходимо провести обучение пилотов и решить логистические вопросы.

По словам генерала, сейчас Запад думает о поставках оружия «в долгосрочной перспективе», так как боевые действия на Украине, «вероятно, будут продолжаться годы, а не месяцы».

«Украина имеет все необходимое, чтобы выжить, бороться и попытаться защитить свою суверенную страну, не превращая все в Третью мировую войну», — заметил Хеккер.

На Украине с 24 февраля проходит российская специальная операция. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В ответ рядом стран, в том числе ЕС и США, были введены обширные антироссийские санкции и начаты поставки оружия Киеву.