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20 минут назад

В Пентагоне назвали условия поставок Украине истребителей F-16

Алиса Селезнёва

Командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер назвал условием поставок Украине истребителей F-16 принятие соответствующего политического решения. Об этом пишет Politico.

В Пентагоне назвали условия поставок Украине истребителей
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

При этом он подчеркнул, что даже если такое решение будет принято, то Киев получит истребители не ранее, чем через два-три года, так как необходимо провести обучение пилотов и решить логистические вопросы.

По словам генерала, сейчас Запад думает о поставках оружия «в долгосрочной перспективе», так как боевые действия на Украине, «вероятно, будут продолжаться годы, а не месяцы».

«Украина имеет все необходимое, чтобы выжить, бороться и попытаться защитить свою суверенную страну, не превращая все в Третью мировую войну», — заметил Хеккер.

На Украине с 24 февраля проходит российская специальная операция. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В ответ рядом стран, в том числе ЕС и США, были введены обширные антироссийские санкции и начаты поставки оружия Киеву.

В МИД России отметили, что поставки вооружений делают США и их союзников пособниками военных преступлений киевского режима. А возможные поставки на Украину американских ракет большой дальности будут означать переход «красной линии» и сделают Вашингтон непосредственной стороной конфликта.

Армия,Владимир Путин,МИД России,Пентагон,ЕС,
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