Россия и Коморские острова подписали заявление о неразмещении оружия в космосе первыми

Россия и Коморские острова подписали совместное заявление о неразмещении первыми оружия в космосе. Об этом сообщает ПРАЙМ.
Представителем России во время обсуждения был постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, который и поставил подпись под документом. Со стороны Коморских островов выступил постпред при всемирной организации Иссимаил Шанфи. Заявление подписано в рамках инициативы России, к которой присоединилось уже более 30 стран.
«Эти меры укрепляют доверие при сотрудничестве в космосе. Мы хотим, чтобы оно было мирным», – заявил Небензя.
Ранее Василий Небензя заявил, что сотрудничество РФ, КНР, Индии и Бразилии крепнет вне зависимости от геополитики.