Россия и Коморские острова подписали заявление о неразмещении оружия в космосе первыми

Россия и Коморские острова подписали совместное заявление о неразмещении первыми оружия в космосе. Об этом сообщает ПРАЙМ.

Представителем России во время обсуждения был постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, который и поставил подпись под документом. Со стороны Коморских островов выступил постпред при всемирной организации Иссимаил Шанфи. Заявление подписано в рамках инициативы России, к которой присоединилось уже более 30 стран.