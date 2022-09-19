В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+30° в 
USD 60.17EUR 60.04
Войти в почту
43 минуты назад

Россия и Коморские острова подписали заявление о неразмещении оружия в космосе первыми

Елена Прошина

Россия и Коморские острова подписали совместное заявление о неразмещении первыми оружия в космосе. Об этом сообщает ПРАЙМ.

Россия и Коморские острова подписали заявление о неразмещении оружия в космосе первыми
Фото: nasanasa

Представителем России во время обсуждения был постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, который и поставил подпись под документом. Со стороны Коморских островов выступил постпред при всемирной организации Иссимаил Шанфи. Заявление подписано в рамках инициативы России, к которой присоединилось уже более 30 стран.

«Эти меры укрепляют доверие при сотрудничестве в космосе. Мы хотим, чтобы оно было мирным», – заявил Небензя.

Ранее Василий Небензя заявил, что сотрудничество РФ, КНР, Индии и Бразилии крепнет вне зависимости от геополитики.

Армия,Наука и техника,Василий Небензя,ООН,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители