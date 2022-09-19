В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+30° в 
USD 60.17EUR 60.04
Войти в почту
13 минут назад

Росгвардейцы изъяли семь гранатометов из схронов в ЛНР

Lenta.ru

Росгвардейцы изъяли оружие иностранного производства из схронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Росгвардейцы изъяли оружие иностранного производства из схронов в ЛНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Российские силовики обнаружили семь гранатометов (в том числе шведско-британский NLAW и шведский А-4), две ракеты «Фагот», шесть снарядов РСЗО «Град» калибра 122 миллиметра, огнемет РПО-А, более 200 артиллерийских снарядов и мин, 24 ручные гранаты и более 29 тысяч боеприпасов.

Отмечается, что все это оружие было найдено в результате проведения разведывательно-поисковых мероприятий.

17 сентября сообщалось, что Росгвардия задержала 52 пособника ВСУ и Службе безопасности Украины (СБУ) в Херсонской и Запорожской областях.

Армия,В мире,Росгвардия,СБУ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители