«Один такой «мощный гетман» флот Украины не спасет»

На военно-морской верфи в Стамбуле завершаются работы по формированию корпуса корвета проекта MILGEM (типа Ada), который в будущем должен стать флагманом Военно-морских сил Украины. Корабль по инициативе украинского лидера Владимира Зеленского уже получил название «Гетман Иван Мазепа». Сможет ли появление нового корвета что-то изменить для украинских ВМС, — в материале «Газеты.Ru».

Фото: Wikimedia Commons Wikimedia Commons

В Турции завершается строительство корвета класса Ada, пишет местное издание TurDef. При этом отмечается, что Киев заказывал у Анкары один корабль. Его постройка началась в 2021 году, а завершение работ и принятие в состав ВМСУ ожидается в 2024 году.

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С учетом отсутствия кораблей подобного класса у украинских ВМС, появление этого плавсредства можно будет считать достаточно мощным усилением флота страны, особенно на фоне того, что предыдущий корабль «Гетман Сагайдачный» был затоплен в порту Николаева после начала российской спецоперации.

Киев в декабре 2020 года, когда заключал контракт с Анкарой, заявлял о постройке четырех корветов. Однако в турецких СМИ никаких упоминаний об этом нет. Также TurDef пишет, что признаков подобного строительства в Стамбуле нет.

Турецкие корветы проекта Ada, предназначенные в первую очередь для ВМС Турции, были спроектированы с оглядкой на американскую программу Littoral Combat ship (литоральный боевой корабль). Это некрупные корабли прибрежной зоны, которых в самих США собирались построить большое количество, но программа была признана неэффективной. Турецкие корветы также имеют водоизмещение в 2400 тонн (для сравнения — российский фрегат «Адмирал Григорович» имеет 4035 т). Украина хотела заказать корабли более мощного класса, но турецкие верфи такие не освоили.

В самих ВМС Турции стоят на вооружении четыре корвета такого класса. Все они вступили в строй с 2011 по 2019 год.

Украина получит турецкий корвет в стандартной модификации. В него входит радиолокационное и радиоэлектронное вооружение, артиллерия представлена 76-мм автоматической пушкой AV и двумя 12,7-мм пулеметами Aselsan STAMP.

Минно-торпедное вооружение представлено двумя 324-мм торпедными аппаратами (по две в каждом), предусмотрена на корвете и авиационная площадка для размещения вертолета S-70B Seahawk. Украина предполагает внести изменения в ракетное вооружение корабля — взамен восьми противокорабельных ракет «Гарпун» использовать ПКР «Нептун» собственного производства, которых пока не с чего применять.

«Корветы класса Ada являются противолодочными кораблями ближней морской зоны, соответственно предназначены для охраны побережья, — рассказал «Газете.Ru» военный эксперт капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин. — Это хороший корабль именно в своем классе и предназначен для выполнения специфических задач. Опять же ему требуется прикрытие, корветы должны быть, образно говоря, в «стае». В ВМС той же Турции помимо таких корветов, есть еще фрегаты разных типов общей численностью 18 кораблей, поэтому и постройку корветов по программе MILGEM ограничили четырьмя единицами.

Приобретенный Украиной корвет в единственном числе будет вынужден просто прятаться у своих берегов, под прикрытием сухопутных ракетных комплексов, если таковые остались. Даже при наличии четырех кораблей типа Аda в составе ВМС, это кардинально не изменит ситуацию, поскольку нет других достойных плавсредств.

Брать в расчет базовый тральщик «Геническ» и три бывших катера Береговой охраны США, конечно, не стоит. Появление корвета «Гетман Иван Мазепа» — не повод для гордости за «возрождение» флота Украины, которая после 1991 года не произвела ни одного своего корабля».

Темпы строительства корвета типа Ada для ВМС Украины достаточно быстрые — всего 3 года, примерно столько уходило и на производство турецких, два последних построили за два года. Но задержания сроков сдачи «Гетмана Ивана Мазепы» и невозможность заложить новые, обусловлено еще одним тендером с Пакистаном, который приобретет четыре корвета по программе MILGEM. В Анкаре его назвали «крупнейшим оборонным заказом» — первый корабль будет передан Исламабаду через шесть месяцев, два последующих еще через полгода друг за другом. Как заявили представители ВМС Пакистана, в соответствии с соглашением, четвертый корабль будет полностью спроектировал и построен в Пакистане, уже как фрегат класса «Джинна». Украина, имевшая ранее крупнейшие на Черном море судостроительные верфи, не может себе этого позволить.