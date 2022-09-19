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49 минут назад

Германия поставит Украине две РСЗО и 50 бронемашин

Елена Прошина

Берлин поставит Украине две реактивные системы залпового огня MARS II и 50 бронемашин Dingo.

Германия поставит Украине две РСЗО MARS II и 50 бронемашин Dingo
Фото: 

Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщило Минобороны ФРГ.

«Мы держим свое обещание! Еще две РСЗО MARS II и 50 бронемашин Dingo. Мы продолжаем поддерживать Украину в ее борьбе за целостность и суверенитет», — написали в ведомстве.

Также в Минобороны ФРГ анонсировали начало работы «учебных проектов» в Германии с конца сентября.

Ранее немецкий премьер-министр федеральной земли Нижняя Саксония Штефан Вайль исключил возможность запуска «Северного потока — 2». По его словам, газопровод никогда не будет введен в эксплуатацию. Кроме того Вайль заявил, что ФРГ утратила доверие к России в сфере энергоносителей.

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