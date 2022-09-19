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1 час назад

В «Калашникове» рассказали о разработке нового пулемета

Lenta.ru

Разработка нового ручного пулемета с ленточным боепитанием РПЛ-20 находится на этапе опытно-конструкторских работ (ОКР). Об этом ТАСС сообщил президент концерна «Калашников» Алан Лушников.

В «Калашникове» рассказали о разработке нового пулемета
Фото: Антон Новодережкин / ТАССАнтон Новодережкин / ТАСС

«По РПЛ-20 мы находимся на этапе опытно-конструкторских работ. Они ведутся в полном соответствии с графиком», — сообщил президент концерна.

Также он отметил, что после завершения разработки РПЛ-20 в калибре 5,45 на 39 миллиметров концерн приступит к созданию версии под патроны стандарта НАТО.

В ноябре 2021 года главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев сообщил, что РПЛ-20 может получить версию под патроны 7,62 на 39 миллиметров и 5,56 на 45 миллиметров, которые используют в странах НАТО.

В сентябре 2021 года стало известно, что в России начались испытания опытных образцов ручного пулемета РПЛ-20. Первый прототип пулемета показали на форуме «Армия-2020».

Армия,Алан Лушников,Ижмаш,НАТО,
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