Военный эксперт оценил сроки нового наступления ВСУ

«Наступление подчиняется законам стратегии и, соответственно, по ним развивается. То есть обычно любое наступление оперативного масштаба занимает от недели до 10 дней — это активная фаза. После чего наступает фаза стабилизации, когда тот, кто наступал пытается зафиксировать результат, если наступление было удачным, выстроить новую оборонительную линию и отвести ударные части на отдых», — отметил он.