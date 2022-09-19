Швейцария заключила с США контракт на приобретение 36 истребителей F-35A взамен находящихся ныне на вооружении самолетов F/A-18 Hornet и F-5 Tiger. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте швейцарского правительства.

В нем отмечается, что "19 сентября генеральный директор по вопросам вооружений Мартин Зондереггер и шеф проекта Дарко Савич подписали в Берне с американским правительством контракт на покупку". Поставки 36 американских истребителей должны быть осуществлены с 2027 по 2030 год, пояснило правительство.