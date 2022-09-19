ВС РФ уничтожили цеха по обслуживанию HIMARS в Запорожье

В Запорожской области ударами Военно-космических сил (ВКС) РФ уничтожены цеха на заводе «Искра», в которых обслуживались американские ракетные системы залпового огня HIMARS. Как сообщает РИА Новости, об этом заявили в Минобороны РФ.
Также Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили более 200 украинских военных ударами в районе Зайцева, Николаевки, Северска и Торецка. Кроме того, нанесен удар по пункту временной дислокации нацбатальона «Карпатская сечь» в Запорожье. Система противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбила 14 беспилотников, две ракеты HARM, а также перехватила 24 снаряда РСЗО «Ольха» и HIMARS.
Напомним, что США начали поставлять системы HIMARS Киеву после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Вооруженные силы Украины (ВСУ) неоднократно наносили удары из РСЗО по административным и жилым кварталам освобожденных территорий.