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1 час назад

Минобороны: ВС РФ уничтожили цеха по обслуживанию HIMARS в Запорожье

Никита Бородкин

В Запорожской области ударами Военно-космических сил (ВКС) РФ уничтожены цеха на заводе «Искра», в которых обслуживались американские ракетные системы залпового огня HIMARS. Как сообщает РИА Новости, об этом заявили в Минобороны РФ.

ВС РФ уничтожили цеха по обслуживанию HIMARS в Запорожье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Также Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили более 200 украинских военных ударами в районе Зайцева, Николаевки, Северска и Торецка. Кроме того, нанесен удар по пункту временной дислокации нацбатальона «Карпатская сечь» в Запорожье. Система противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбила 14 беспилотников, две ракеты HARM, а также перехватила 24 снаряда РСЗО «Ольха» и HIMARS.

Напомним, что США начали поставлять системы HIMARS Киеву после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Вооруженные силы Украины (ВСУ) неоднократно наносили удары из РСЗО по административным и жилым кварталам освобожденных территорий.

Армия,Верховный суд,Минобороны России,
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