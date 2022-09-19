Испания начала обучение украинских военных на своей территории

С 19 сентября Испания начинает обучение украинских военнослужащих на своей территории. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы министерства обороны королевства.

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По данным испанских СМИ, пока обучение будут проходить около 20 украинских военных. Оно пройдет на базе в Сарагосе. Отмечается, что цель тренировок — улучшить навыки обращения украинцев с вооружением, которое поступает Киеву.