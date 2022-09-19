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1 час назад

Компактный образец пистолета Лебедева могут принять на вооружение в армии

Российская Газета

Министерство обороны России может принять на вооружение компактный образец пистолет Лебедева. Его версии уже используются МВД РФ и Росгвардией.

Компактный пистолет Лебедева могут принять на вооружение в армии
Фото: Калашников / youtube.comКалашников / youtube.com

Президент концерна "Калашников" Алан Лушников сообщил об этом РИА Новости. Он отметил, что на вооружение МВД России принят пистолет Лебедева компактный, а на вооружение Росгвардии - модульный пистолет Лебедева.

Алан Лушников добавил, что после подписания контрактов начнутся поставки. Минобороны России также рассматривает возможность принятия на вооружение компактного пистолета Лебедева.

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