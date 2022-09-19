Компактный пистолет Лебедева могут принять на вооружение в армии

Министерство обороны России может принять на вооружение компактный образец пистолет Лебедева. Его версии уже используются МВД РФ и Росгвардией.

Фото: Калашников / youtube.com Калашников / youtube.com

Президент концерна "Калашников" Алан Лушников сообщил об этом РИА Новости. Он отметил, что на вооружение МВД России принят пистолет Лебедева компактный, а на вооружение Росгвардии - модульный пистолет Лебедева.