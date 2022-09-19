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51 минуту назад

Участник СВО назвал отличие спецоперации от других конфликтов

Lenta.ruиещё 3

Боец элитного российского подразделения с позывным Ветер, который участвует в специальной военной операции (СВО) на Украине, считает главным отличием СВО от других конфликтов — то, что против России воюет весь мир. Его слова приводит РИА Новости.

«Ни Афганистан, ни Чечня — это совсем другое. Принципиальная разница в том, что здесь мы воюем, по сути, против всего мира, потому что здесь, на Украине, люди, которые стоят против нас — они обеспечены всем», — сказал Ветер.

Он подчеркнул, что в боевых действиях участвуют не только Вооруженные силы Украины, но и наемники из других стран.

Как утверждает Ветер, спецоперация быстро учит, «и люди, которые сюда приезжают со своим опытом Сирии, Чечни — он здесь не котируется вообще никак».

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Ранее боец элитного российского подразделения заявил, что Россия справится со всеми задачами без объявления мобилизации, «есть силы, и мы все это доведем до конца».

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