Срыв новой попытки контрнаступления ВСУ попал на видео

На видео видно, как ведется шквальный огонь из 122-миллиметровых самоходных установок 2С1 «Гвоздика» и танков. Отмечается, что наступающий противник был остановлен, подразделения ВС РФ прорыва позиций не допустили. После боя десантники оперативно сменили огневые позиции.