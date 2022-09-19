Сторонники РФ в Николаеве сообщили о бегстве главы региона

Глава подконтрольной украинским властям Николаевской областной администрации Виталий Ким сбежал из Николаева, сообщает РИА Новости со ссылкой на подпольщиков, которые передали журналистам соответствующее видео.
Чиновник ретировался, опасаясь ударов. По предварительным данным, он уехал в Одессу. По словам активистов, они подготовили листовки с фотографией Кима и надписью на английском языке «Wanted» («Разыскивается»). В ближайшее время они будут развешены по всему городу.
Свое последнее видеообращение из Николаева чиновник опубликовал 11 сентября, с тех пор видеоролики он не выкладывал.
Тем временем, украинские власти проводят фильтрационные мероприятия в Николаеве, останавливая на улицах людей. Власти проверяют их сотовые телефоны и компьютерную технику на предмет возможных связей с Россией.
Активисты призвали жителей города придерживаться правил безопасности, чтобы не дать повода для задержания.
За минувшие трое суток Министерство обороны России заявило о поражении позиций войск Украины в районе Николаева высокоточным оружием. Только по данным за 18 сентября потери националистов превысили 180 человек.