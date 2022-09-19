Сторонники РФ в Николаеве сообщили о бегстве главы региона

Глава подконтрольной украинским властям Николаевской областной администрации Виталий Ким сбежал из Николаева, сообщает РИА Новости со ссылкой на подпольщиков, которые передали журналистам соответствующее видео.

Фото: Reuters Reuters

Чиновник ретировался, опасаясь ударов. По предварительным данным, он уехал в Одессу. По словам активистов, они подготовили листовки с фотографией Кима и надписью на английском языке «Wanted» («Разыскивается»). В ближайшее время они будут развешены по всему городу.

Свое последнее видеообращение из Николаева чиновник опубликовал 11 сентября, с тех пор видеоролики он не выкладывал.

Тем временем, украинские власти проводят фильтрационные мероприятия в Николаеве, останавливая на улицах людей. Власти проверяют их сотовые телефоны и компьютерную технику на предмет возможных связей с Россией.

Активисты призвали жителей города придерживаться правил безопасности, чтобы не дать повода для задержания.