Председатель движения "Мы вместе с Россией " Владимир Рогов сообщил, что очередная группа ВСУ при попытке провести разведку боем была ликвидирована в районе населенного пункта Орехово Запорожской области. Об этом информирует ТАСС.

По данным Рогова, группы из нескольких десятков украинских военнослужащих "прощупывали" линию обороны в районе Орехово. А один из моментов российская разведка засекла передвижение штурмовой группы, ее накрыли артиллерией в чистом поле. Рогов добавил, что большая часть группы погибла.

Также Рогов указал: "Ситуация в области тревожная, но мы не теряем надежду на победу и освобождение всего родного края". Ранее в Минобороны РФ заявили, что военные с успехом отбили наступление вооруженных сил Украины на территории Херсонской области. По данным оборонного ведомства, что на Николаево-Криворожском направлении украинская армия силами трех ротных тактических групп 60-й пехотной и 57-й мотопехотных бригад — при поддержке шести танков — предприняла безуспешные попытки наступления в районах Миролюбовки, Малой Сейдеминухи и Белогорки.