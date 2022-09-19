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46 минут назад

Рогов: штурмовую группу украинцев накрыли артиллерией в чистом поле

Газета.Ru

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что очередная группа ВСУ при попытке провести разведку боем была ликвидирована в районе населенного пункта Орехово Запорожской области. Об этом информирует ТАСС.

Рогов: штурмовую группу украинцев накрыли артиллерией в чистом поле
Фото: Телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны»Телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны»

По данным Рогова, группы из нескольких десятков украинских военнослужащих "прощупывали" линию обороны в районе Орехово. А один из моментов российская разведка засекла передвижение штурмовой группы, ее накрыли артиллерией в чистом поле. Рогов добавил, что большая часть группы погибла.

Также Рогов указал: "Ситуация в области тревожная, но мы не теряем надежду на победу и освобождение всего родного края". Ранее в Минобороны РФ заявили, что военные с успехом отбили наступление вооруженных сил Украины на территории Херсонской области. По данным оборонного ведомства, что на Николаево-Криворожском направлении украинская армия силами трех ротных тактических групп 60-й пехотной и 57-й мотопехотных бригад — при поддержке шести танков — предприняла безуспешные попытки наступления в районах Миролюбовки, Малой Сейдеминухи и Белогорки.

Армия,Владимир Рогов,Минобороны России,
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