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1 час назад

Российский Ка-52М получил защиту от всех ПЗРК

Lenta.ruиещё 2

Модернизированный разведывательно-ударный вертолет Ка-52М получил новую баллистическую защиту и усовершенствованный бортовой комплекс обороны, который обеспечивает защиту от всех современных переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК). Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

Российский Ка-52М получил защиту от всех ПЗРК
Фото:  Вадим Савицкий / РИА Новости Вадим Савицкий / РИА Новости

«Вертолет Ка-52М получил усовершенствованный бортовой комплекс обороны, который защитит его от всего существующего спектра ПЗРК», — отметил он.

Собеседник агентства рассказал, что новые разработки в сфере материаловедения позволили улучшить баллистическую защиту Ка-52М без радикального увеличения массы.

«Сейчас можно обеспечить защиту вещей, которые раньше защитить не могли», — сообщил источник.

По его словам, в конструкции фюзеляжа вертолета также увеличили долю антикоррозийных материалов.

Агентство отметило, что не располагает официальным подтверждением этой информации.

В сентябре источник ТАСС сообщил, что вертолет Ка-52М сможет взаимодействовать с беспилотниками, самолетами и вертолетами.

В том же месяце источник агентства рассказал об испытаниях Ка-52М в ходе специальной военной операции на Украине.

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