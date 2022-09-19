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3 часа назад

Российский боевой вертолёт Ка-52М получил новейшую баллистическую защиту от вражеских ракет

Ferra.ruиещё 3

Российский Ка-52М получил защиту от всех ПЗРК
Фото:  Вадим Савицкий / РИА Новости Вадим Савицкий / РИА Новости

Новостное агентство ТАСС опубликовало материал, в основу которого легли данные от анонимного источника из оборонно-промышленного комплекса.

По словам инсайдера, российские военные оснастили модернизированный вертолёт Ка-52М усовершенствованным комплексом бортовой обороны. Он, помимо всего прочего, сможет защитить воздушное орудие от актуальных переносных зенитных ракетных комплексов.

Вертолёт Ка-52М получил усовершенствованный бортовой комплекс обороны, который защитит его от всего существующего спектра ПЗРК. Источник ТАСС

Сообщается также, что новейшие разработки в сфере материаловедения позволили инженерам повысить защищённость машины. При этом, что важно, защита практически никак не утяжеляет вертолёт.

Напомним, что планы подразумевают окончание государственных испытаний модернизированного вертолёта Ка-52М уже в октябре 2022 года.

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