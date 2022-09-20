Херсонские власти заявили о крахе попыток наступления ВСУ

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что все попытки наступления украинских войск в регионе терпят крах. Его слова приводит РИА Новости.
По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) «постоянно попадают под огонь и несут большие потери». При этом украинская армия продолжает обстреливать города и населенные пункты в Херсонской области, подчеркнул Стремоусов.
Замглавы администрации добавил, что Херсонская область находится под защитой союзных сил.
Ранее Стремоусов рассказал, что жители Херсонской области обращаются к местным властям с просьбой о скорейшем проведении референдума, чтобы получить гарантии вхождения региона в состав России.
«Люди хотят уверенности в том, что их не оставят. Мы говорим про гарантии того, что мы станем субъектом Российской Федерации», — сказал Стремоусов.