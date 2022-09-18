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10 минут назад

Reuters: глава КНШ призвал ВС США в Европе к бдительности на фоне ситуации на Украине

ТАСС

Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли, находящийся в Варшаве, заявил, что размещенные в Европе американские военные должны "поддерживать высокую степень готовности" на фоне ситуации на Украине. Об этом пишет в воскресенье агентство Reuters.

Американский генерал призвал войска США в Европе к бдительности
Фото: ТАССТАСС

По его словам, "мы все обязаны поддерживать высокую степень готовности". При этом глава КНШ отметил, что его слова не указывают на то, что, по его мнению, имеет место какая-либо повышенна угроза.

"В ситуации с войной вы просто не знаете с высокой степенью вероятности, что произойдет дальше", - пояснил Милли.

Американский генерал общался с журналистами после посещения военной базы, на которой размещены американские войска. База расположена в Польше. Агентство Рейтер попросили не указывать название этого объекта, в связи с чем оно не приводится в материале.

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24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц и активизировали поставки вооружений Киеву.

Как заявил 11 сентября зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, цели специальной военной операции на Украине, поставленные президентом России, будут достигнуты.

Армия,Марк Милли,Владимир Путин,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,ЕС,
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