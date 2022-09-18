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21 минуту назад

МИД Киргизии заявил о наличии доказательств начала агрессии Таджикистаном

Газета.Ruиещё 1

В Министерстве иностранных дел Киргизии заявили, что готовы при необходимости предоставить все доказательства того, что в произошедшем приграничном конфликте таджикская сторона инициировала военную агрессию. Об этом сообщается на сайте ведомства.

МИД Киргизии заявил о наличии доказательств начала агрессии Таджикистаном
Фото: Владимир Воронин/APВладимир Воронин/AP

В пресс-службе киргизского министерства отметили, что информация МИД и других компетентных органов Таджикистана «не соответствует действительности».

«У киргизской стороны имеются все доказательства, где зафиксированы начало агрессии, а также все бесчинства и преступления, совершенные таджикскими военнослужащими на территории Кыргызской Республики. В случае необходимости киргизская сторона готова предоставить эти доказательства», — говорится в заявлении.

Кроме того, в МИД Киргизии назвали приграничный конфликт с Таджикистаном заранее спланированной вооруженной агрессией.

До этого пресс-секретарь Министерства иностранных дел Таджикистана Шохин Самади обвинил Киргизию в нагнетании ситуации в приграничье. По его словам, киргизская сторона продолжает свою информационную кампанию против таджикской стороны, что усиливает напряжение на границе.

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