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1 час назад

Россия отбила новое наступление Украины

Ura.Ru

Российские военные сорвали наступление Вооруженных сил Украины на Николаево-Криворожском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ в ходе брифинга.

Россия отбила новое наступление Украины
Фото: Министерство обороны РФМинистерство обороны РФ

«На Николаево-Криворожском направлении противник силами трех ротных тактических групп 60-й пехотной и 57-й мотопехотных бригад при поддержке шести танков предпринимал безуспешные попытки наступления в районах Миролюбовки, Малой Сейдеминухи и Белогорки Херсонской области. Подразделениями российских вооруженных сил все атаки были успешно отражены», — говорится в заявлении ведомства.

Днем ранее ВС РФ сорвали наступление ВСУ в Херсонской области. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о провале наступления украинских сил в районе села Берестовое в ДНР.

Армия,Рамзан Кадыров,Верховный суд,Минобороны России,
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