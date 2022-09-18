Россия отбила новое наступление Украины

«На Николаево-Криворожском направлении противник силами трех ротных тактических групп 60-й пехотной и 57-й мотопехотных бригад при поддержке шести танков предпринимал безуспешные попытки наступления в районах Миролюбовки, Малой Сейдеминухи и Белогорки Херсонской области. Подразделениями российских вооруженных сил все атаки были успешно отражены», — говорится в заявлении ведомства.