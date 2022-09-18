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10 минут назад

ВС РФ ликвидировали наемников ЧВК «Академия» и бойцов «Кракена»

Илья Родин

В Минобороны сообщили в официальном Telegram-канале, что российские войска в районах Краматорска и Николаевки ДНР нанесли удары по пунктам базирования наемников американской ЧВК «Академия» и нацформирования «Кракен»* (запрещен в России).

ВС РФ ликвидировали наемников ЧВК «Академия» и бойцов «Кракена»
Фото: 

В районе поселка Зайцево (ДНР) был нанесен мощный удар по 24-му батальону нацформирования «Айдар» (запрещен в России). Он потерял свыше половины личного состава. Командование отвело разбитое подразделение в Часов Яр в ДНР.

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В районе Николаева ВКС России поразили живую силу и технику подразделений 28-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад. Было уничтожено порядка 180-ти солдат и офицеров ВСУ, 2 танка, 7 БМП, 3 орудия.

В Запорожской области удар был нанесен по позициям 65-й механизированной бригады. Противник потерял около сотни военнослужащих, свыше 10 единиц разнообразной техники.

Значительные потери понесли также 54-я, 93-я механизированные бригады и 10-я горно-штурмовая. В общей сложности ликвидировано более 100 украинских военных и 20 единиц техники.

*«Кракен» - признан террористической организацией и запрещен на территории России.

«Айдар» - признан экстремистской организацией и запрещен на территории России.

Армия,Верховный суд,
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