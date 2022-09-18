ВС РФ ликвидировали наемников ЧВК «Академия» и бойцов «Кракена»

Российские военные уничтожили наемников американской частной военной компании (ЧВК) «Академия» и бойцов украинского батальона «Кракен». Об этом в воскресенье, 18 сентября, заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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Как отметил Конашенков, российская авиация и артиллерия поразили три украинских точки управления «Приморье» в Николаевской области, а также места базирования иностранных наемников американской ЧВК и бойцов «Кракена» в районе Краматорска и Николаевки.