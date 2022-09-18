Испания обучит украинских солдат воевать на танках

Испания приступает к обучению военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) на полигоне Сан-Грегорио в Сарагосе. Об этом сообщает InfoDefensa.

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Первая группа из 20 украинских солдат прибудет на учебу в начале недели на самолете ВВС Испании, который заберет их из Польши. На протяжении месяца они будут изучать современные методы ведения боя по стандартам НАТО, в том числе противовоздушной обороны, артиллерии, переданных Испанией Киеву, а также тактику боевых действий на танках.