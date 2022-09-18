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51 минуту назад

Берлин планирует передать Киеву тяжелую бронетехнику

Илья Родин

Глава МИД Германии Анналена Бербок призвала правительство страны и союзников по НАТО предоставить Украине разнообразную тяжелую бронетехнику. Она подчеркнула, что направить танки следует как можно быстрее, пока Киев ведет контрнаступление. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источники.

Берлин планирует передать Киеву тяжелую бронетехнику
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что Берлин вплоть до сентября осуществлял поставки вооружений и военной техники Киеву крайне неохотно. Отношение изменилось после начала украинского контрнаступления. В правительстве обсуждают возможность отправки на Украину танков Leopard 1 и Leopard 2, БМП Marder и бронетранспортеров Fuchs.

Украина ведет закулисные переговоры с США о поставках истребителей и ракет

По данным агентства, решение пока не принято, но шансы очень высоки. На канцлера ФРГ Олафа Шольца оказывают давление как члены правительства, так и Вашингтон.

В случае, если он согласится, все необходимые документы будут подписаны, то Германия направит на Украину снятые с вооружения в 2010-м году танки Leopard 1. Поставки ожидаются в пределах 100 машин.

Основные боевые танки Leopard 2 на Украину с высокой долей вероятности направлены не будут - у ФРГ их относительно мало, 225 единиц, в том числе современных (А7) - 20 штук. Все же, Берлин может отправить со складов 80 танков самых первых модификаций (А4).

В большой пакет могут войти также БМП Marder, стоящие на вооружении с 1970-го. В общей сложности, их около 380 штук. Сколько их будет направлено - пока неизвестно. Ранее шла речь о поставке 100 БМП.

Кроме того, возможна отправка БТР Fuchs. Они приняты на вооружение в 1979-м году, их порядка 360 единиц разных модификаций. Конкретных данных об их поставках также нет.

Армия,В мире,Анналена Бербок,Олаф Шольц,НАТО,
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