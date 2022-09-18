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6 минут назад

В США сообщили о контракте Алжира с Россией по поставкам оружия

Lenta.ru

Алжир должен получить новое российское вооружение на сумму семь миллиардов долларов после заключения сделки с Москвой в 2021 году. Об этом сообщает издание Military Watch.

В США сообщили о контракте Алжира с Россией по поставкам оружия
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно данным, сделка подтвердилась 15 сентября в докладе американского сенатора Марко Рубио, призвавшего ввести санкции против Алжира за покупку оружия у России. Африканская страна с начала 2010-х годов была основным покупателем российских вооружений, а военные действия НАТО против соседней Ливии в 2011 году, по мнению автора материла, подстегнули интерес к модернизации вооруженных сил для сдерживания возможных атак Запада.

Контракт с Россией на семь миллиардов долларов должен способствовать обновлению техники армии Алжира, однако точная информация о содержимом сделки не разглашается. Тем не менее, издание перечислило несколько возможных пунктов, о которых могли договориться стороны. Автор упоминает российский истребитель пятого поколения Су-57 с вероятностью поставок после 2025 года. Отмечается, что Алжир неоднократно проявлял интерес к самолету и считался основным потенциальным заказчиком. Также, согласно изданию, африканская страна нацелена закупить зенитную систему С-500, танки Т-14 «Армата» и фронтовые бомбардировщики Су-34М.

Ранее обозреватель американского издания 19FortyFive Харрисон Касс заявил о прорыве в производстве новых российских истребителей Су-57. «В августе в осажденной российской программе Су-57 произошел прорыв: было произведено четыре новых реактивных самолета, что вселило некоторый оптимизм в будущее программы истребителей пятого поколения», — сообщил автор.

Армия,В мире,Марко Рубио,НАТО,
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