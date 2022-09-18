В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+28° в 
USD 60.03EUR 59.87
Войти в почту
27 минут назад

Средства ПВО перехватили более 30 украинских ракет над Новой Каховкой

ТАССиещё 1

Российские силы ПВО в воскресенье перехватили над Новой Каховкой 34 ракеты, выпущенные Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщается в Telegram-канале военно-гражданской администрации (ВГА) города.

Средства ПВО перехватили 34 ракеты над Новой Каховкой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"По нашим подсчетам с полудня 18 сентября укрофашисты выпустили по Новой Каховке 34 ракеты, которые были сбиты нашей ПВО", - говорится в сообщении.

Отмечается, что информация о разрушениях в городе не поступала.

Вооруженные силы Украины с вечера 28 августа ведут обстрел нескольких населенных пунктов Херсонской области, в том числе Новой Каховки. Разрушены школы, социальная инфраструктура, повреждены жилые дома. В результате удара по центру Херсона в пятницу погибли 3 человека, еще 13 получили ранения. Позднее в больнице скончалась еще одна пострадав

Армия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители