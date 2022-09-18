Средства ПВО перехватили 34 ракеты над Новой Каховкой

Российские силы ПВО в воскресенье перехватили над Новой Каховкой 34 ракеты, выпущенные Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщается в Telegram-канале военно-гражданской администрации (ВГА) города.

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"По нашим подсчетам с полудня 18 сентября укрофашисты выпустили по Новой Каховке 34 ракеты, которые были сбиты нашей ПВО", - говорится в сообщении.

Отмечается, что информация о разрушениях в городе не поступала.