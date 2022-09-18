Украина ведет закулисные переговоры с США о поставках истребителей и ракет

Украина ведет закулисные переговоры с США о поставках современного оружия американского производства. Это системы ПВО Patriot, истребители F-16 и беспилотники MQ-1C Grey Eagle, сообщает издание Politico.

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Источники издания сообщают, что Украина и США обсуждают такие поставки, но переговоры не афишируются

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«Украина прекратила публично запрашивать у США современное оружие, способное переломить ход боевых действий. Но закулисно эти попытки не прекращаются… В последние недели произошел переход от громких призывов к ПВО и истребителям к более тихим переговорам. Дружеские советы администрации Байдена побудили Киев более пристально сосредоточиться на том, что ему нужно прямо сейчас», - пишет издание.

США до сих пор сопротивлялись призывам к поставкам этого оружия не только из-за опасений, что этот шаг спровоцирует Москву, но и «из-за проблем с техническим обслуживанием, с которыми столкнутся киевские силы», если они в конечном итоге получат это оборудование.

Еще одна проблема заключается в том, как расставить приоритеты в поставках, поскольку многие союзники США в Европе, на Ближнем Востоке и в Тихоокеанском регионе также хотят получить данное оружие. Например, страны бывшего Варшавского договора хотят, чтобы истребители F-16 заменили их «устаревшую советскую технику».

Кроме того, Politico сообщает, что США обдумывают, отправлять ли Patriots в Киев «в рамках долгосрочной стратегии», учитывая, что пока неясно, когда закончится конфликт.

Согласно источникам, обсуждение этого вопроса все еще находится на ранней стадии. Окончательное решение примет президент США Джо Байден.

По состоянию на 15 сентября США выделили Украине помощь на 15,8 млрд долларов, поставив Киеву большое количество военной техники. Это противотанковые ракеты Javelin, высокомобильные артиллерийские ракетные системы (HIMARS), десятки гаубиц и сотни беспилотников.