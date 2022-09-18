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1 час назад

Минобороны ФРГ: Берлин не будет предпринимать единоличных шагов по отправке Киеву танков

ТАССиещё 3

Никто из партнеров ФРГ не отправил Украине боевые танки западного образца, и Берлин со своей стороны не хочет предпринимать единоличных шагов. Об этом заявила министр обороны Германии Кристине Ламбрехт в интервью редакционной группе Funke, которое опубликовано в воскресенье.

Германия отказалась отправлять Киеву боевые танки западного образца
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Мы не хотим со стороны Германии делать одиночных шагов и мы будем принимать решения по таким вопросам только по согласованию с партнерами. До сих пор ни одна другая страна не направила [Украине] боевые танки западного образца", - сказала она.

На Украине требуют от Германии отправить наступательное вооружение, но в Берлине неоднократно говорили, что не будут принимать таких решений в одиночку. Среди входящих в правящую коалицию партий есть отдельные политики, которые в этом вопросе находятся на стороне Киева.

Берлин планирует передать Киеву тяжелую бронетехнику

Согласно представленному ранее докладу Министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ, Германия уже поставила Украине военных товаров на сумму €686 млн.

Среди вооружений - гаубицы Panzerhaubitze 2000, реактивные системы залпового огня MARS, зенитные танки Gepard для воздушной обороны, система ПВО IRIS-T. В четверг стало известно, что ФРГ направит властям Украины еще 50 бронемашин Dingo и две реактивные системы залпового огня (РСЗО) MARS.

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