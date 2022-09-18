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1 час назад

Доброволец сообщил о невозможности наступления ВСУ в Запорожье

Lenta.ru

Заместитель командира добровольческого казачьего штурмового батальона «Таврида» с позывным «Андрей» сообщил о невозможности наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожье. Его высказывание публикуют РИА Новости.

В батальоне "Таврида" сообщили о невозможности наступления ВСУ в Запорожье
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам бойца, противник сдал позиции после уничтожения их позиций артиллерией ВС России.

«Мы приступили к следующей фазе — поражение и уничтожение противника по всем известным нам координатам. У нас есть подтверждение с "птиц" уничтожения всех целей. По сути, мы оголили целый участок фронта», — уточнил он.

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Замкомандира батальона также заявил, что на Васильевском направлении у противника нет техники.

«На случай нашего прорыва они становятся в оборону. Речи о каком-то наступлении ВСУ в зоне ответственности добровольческого батальона быть не может», — пояснил он.

В сентябре под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе города Васильевка в Запорожской области попала съемочная команда телеканала RT. Украинские военные открыли огонь из гранатометов и подствольников, когда журналисты снимали работу казачьего штурмового батальона «Таврида», и использовали разведывательный дрон. В результате обстрела никто не пострадал.

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