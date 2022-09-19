Украинские военные обстреляли Стаханов из РСЗО HIMARS

Украинские войска обстреляли Стаханов из реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксирован обстрел по н.п. Стаханов с применением РСЗО HIMARS», — говорится в сообщении.
Уточняется, что всего было выпущено три ракеты.
Ранее стало известно, что украинские военные обстреляли населённый пункт Сватово из реактивных систем залпового огня HIMARS.