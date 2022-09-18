Российский журналист был ранен в Сватово

Российский журналист был ранен в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) города Сватово из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщает представительство Луганской Народной Республики (ЛНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Фото: Telegram-канал «Представительство ЛНР в СЦКК / LPR in JCCC» Telegram-канал «Представительство ЛНР в СЦКК / LPR in JCCC»

Уточняется, что ранения получил журналист Федерального агентства новостей.

Об обстреле города Сватово стало известно утром 18 сентября. Две ракеты были выпущены ночью в 00:15 (время совпадает с московским). По имеющимся данным, разрушена гостиница «Ватра», повреждены семь одноэтажных жилых домов и объект розничной торговли.