Российские штурмовики Су-25 нанесли авиаудары по военным объектам ВСУ

Штурмовики Су-25 Военно-космических сил России (ВКС) нанесли авиаудары по военным объектам и технике Вооруженных сил Украины в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщает Министерство обороны.

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«Экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что поражение целей зафиксировали средства объективного контроля. В результате применения авиационных средств поражения были уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции украинских военных.