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1 час назад

Российские штурмовики Су-25 нанесли авиаудары по военным объектам и технике ВСУ

Lenta.ruиещё 1

Штурмовики Су-25 Военно-космических сил России (ВКС) нанесли авиаудары по военным объектам и технике Вооруженных сил Украины в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщает Министерство обороны.

Российские штурмовики Су-25 нанесли авиаудары по военным объектам ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что поражение целей зафиксировали средства объективного контроля. В результате применения авиационных средств поражения были уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции украинских военных.

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Ранее официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы России в районах Дружковка, Артемовск и Зайцево в Донецкой народной республики (ДНР) уничтожили более 230 бойцов ВСУ.

Армия,Игорь Конашенков,
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