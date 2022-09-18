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10 минут назад

Стало известно о тяжелых потерях ВСУ в Донбассе

Елена Прошина

ВСУ несут тяжелые потери на Донбассе и постепенно уступают территорию в боях с Вооруженными силами РФ. Об этом рассказал украинский солдат в беседе с New York Times.

Стало известно о тяжелых потерях ВСУ в Донбассе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Газета опубликовала большой материал, посвященный происходящему на Донбассе до и во время боевых действий на территории Украины. Издание пишет, что в последнее время ситуация в этой местности накалилась до предела.

Автор статьи указал, что украинские солдаты недавно провели наступление в Харьковской области на северо-востоке Украины и теперь движутся на юг. В боях украинцы используют американские ракетные установки.

В публикации подчеркивается, что у российской армии множество преимуществ на Донбассе, включая многочисленные запасные позиции, десятки тысяч солдат, укрепленные траншеи и многое другое. Предстоящее столкновение двух армий будет тяжелым, пишет автор.

Украинский солдат, сражающийся на линии фронта, в беседе с New York Times рассказал, что их положение оставляет желать лучшего.

«Украинские военные несут тяжелые потери в Донбассе, и русские штурмуют нас каждый день», — сказал он.

Собеседник издания обратил внимание на масштаб работы российской артиллерии и добавил, что армия РФ постепенно вытесняет украинских солдат с занятых позиций.

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