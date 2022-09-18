Стало известно о решении Германии отправить на Украину запрошенные гаубицы

Германия приняла решение отправить на Украину гаубицы RCH-155, однако Киев получит их не ранее 2025 года. Об этом сообщает Welt am Sonntag, передает «Лента.ру».

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Как пишет издание, всего руководство Германии намеревается поставить на Украину 18 самоходных гаубиц RCH-155. Их общая стоимость оценивается в 216 миллионов евро.

Welt am Sonntag также сообщает, что Киев планирует заказать вооружение у компании Krauss-Maffei Wegmann (KMW). Как говорится в публикации, эта компания может начать производство вооружения для последующих поставок Киеву только после четкого разрешения от официального Берлина.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что возможности бундесвера в вопросе поставок вооружения Киеву почти исчерпаны, поэтому дальнейшие поставки обеспечит военно-промышленный комплекс (ВПК) ФРГ.

По его словам, руководство Германии дало разрешение Киеву закупать вооружения из немецкой военной промышленности. Оборонная промышленность Германии составила список вооружений, которые могут быть поставлены на Украину в ближайшее время, Киев сделал свой выбор из этого перечня. Берлин оплатит поставки после их одобрения, рассказал Шольц.