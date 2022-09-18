В НАТО оскорбили граждан России

Директор Центра стратегических коммуникаций НАТО (StratCom) в Риге Янис Сартс надел на конференцию в Варшаве носки украинского бренда, на которых была изображена оскорбляющая россиян надпись. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный Twitter-аккаунт польского ведомства.

Фото: Reuters Reuters

Как пишет издание, на церемонии также присутствовал министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, поэтому фотографии директора StratCom появились в Twitter-аккаунте Министерства обороны Польши.

Кроме того, инцидент прокомментировал украинский производитель одежды, в носках которого Янис Сартс и появился на конференции. Аккаунт производителя написал, что этот случай можно считать бесплатной рекламой.

При этом директор StratCom в комментариях подтвердил, что был на встрече именно в этих носках.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в конце августа заявил, что Польша, страны Прибалтики и Чехия лидируют по количеству случаев русофобии.