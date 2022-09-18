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33 минуты назад

В НАТО оскорбили граждан России

Елена Прошина

Директор Центра стратегических коммуникаций НАТО (StratCom) в Риге Янис Сартс надел на конференцию в Варшаве носки украинского бренда, на которых была изображена оскорбляющая россиян надпись. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный Twitter-аккаунт польского ведомства.

В НАТО оскорбили граждан России
Фото: ReutersReuters

Как пишет издание, на церемонии также присутствовал министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, поэтому фотографии директора StratCom появились в Twitter-аккаунте Министерства обороны Польши.

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Кроме того, инцидент прокомментировал украинский производитель одежды, в носках которого Янис Сартс и появился на конференции. Аккаунт производителя написал, что этот случай можно считать бесплатной рекламой.

При этом директор StratCom в комментариях подтвердил, что был на встрече именно в этих носках.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в конце августа заявил, что Польша, страны Прибалтики и Чехия лидируют по количеству случаев русофобии.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил мнение, что русофобия в европейских странах «стала мейнстримом». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова при этом заявила, что Польша разрушает отношения с Россией.

Армия,Матеуш Моравецкий,Мариуш Блащак,Мария Захарова,Сергей Лавров,МИД России,НАТО,
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