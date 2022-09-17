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51 минуту назад

РИА «Новости»: в центре Херсона раздаются автоматные выстрелы

Газета.Ru

Представитель оперативных служб рассказал РИА «Новости», что в центре Херсона слышна стрельба из автоматического оружия слышна.

В центре Херсона слышна стрельба
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На проспекте Ушакова слышна стрельба из автоматического оружия», — сказал собеседник агентства.

В Херсоне прогремело несколько взрывов

Ранее сообщалось, что в центре города прозвучало не менее пяти взрывов. Предположительно сработала система противовоздушной обороны (ПВО), однако в небе не наблюдается следов от ее работы. В настоящее время подтверждения этой информации нет.

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сказал, что украинские диверсанты и иностранные наемники периодически совершают попытки атаковать регион, но всякий раз их атаки отражаются.

Накануне заместитель главы администрации региона Екатерина Губарева заявляла, что ВСУ возобновили обстрел Херсона.

Армия,Кирилл Стремоусов,Екатерина Губарева,
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