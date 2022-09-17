Представитель оперативных служб рассказал РИА «Новости», что в центре Херсона слышна стрельба из автоматического оружия слышна.
«На проспекте Ушакова слышна стрельба из автоматического оружия», — сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что в центре города прозвучало не менее пяти взрывов. Предположительно сработала система противовоздушной обороны (ПВО), однако в небе не наблюдается следов от ее работы. В настоящее время подтверждения этой информации нет.
Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сказал, что украинские диверсанты и иностранные наемники периодически совершают попытки атаковать регион, но всякий раз их атаки отражаются.
Накануне заместитель главы администрации региона Екатерина Губарева заявляла, что ВСУ возобновили обстрел Херсона.