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1 час назад

В Донецке прогремели мощные взрывы

Lenta.ruиещё 1

Представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) рассказало, что в Донецке прогремела серия мощных взрывов. Отмечается, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Киевский и Ворошиловский районы города шестью снарядами калибром 155 миллиметров, сообщает РИА Новости.

В Донецке прогремели мощные взрывы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 21.10 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Киевский и Ворошиловский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно о взрывах в Херсоне. В городе сработала система противовоздушной обороны (ПВО). В ночном небе следов работы ПВО не видно, однако были слышны звуки взрывов.

Также сообщалось как минимум о пяти взрывах в Мелитополе. Об этом рассказал глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, отметив, что подробностей стоит ждать позднее.

Армия,Владимир Рогов,
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