В Херсоне прогремело несколько взрывов

Несколько взрывов прогремели в субботу вечером в Херсоне, предположительно работают российские силы ПВО, передает корреспондент ТАСС.
Взрывы были слышны около 19:45 мск. При этом в небе над городом не видно следов от ракет.
Официальным подтверждением о работе российской ПВО ТАСС пока не располагает.
Вооруженные силы Украины с вечера 28 августа ведут обстрел нескольких населенных пунктов Херсонской области. Разрушены школы, социальная инфраструктура, повреждены жилые дома. В результате удара по центру Херсона в пятницу погибли 3 человека, еще 13 получили ранения. Позднее в больнице скончалась еще одна пострадавшая.