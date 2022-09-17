В Херсоне прогремело несколько взрывов

Несколько взрывов прогремели в субботу вечером в Херсоне, предположительно работают российские силы ПВО, передает корреспондент ТАСС.

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Взрывы были слышны около 19:45 мск. При этом в небе над городом не видно следов от ракет.

Официальным подтверждением о работе российской ПВО ТАСС пока не располагает.