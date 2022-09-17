Глава штаба ОДКБ: «Пока не достаем шашку из ножен»

Миссия ОДКБ в Армении еще не сделала выводы о недавних боевых действиях и «пока не достала шашку из ножен». Об этом заявил глава передовой группы миссии генерал-полковник Анатолий Сидоров, передает «Спутник Армения».

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Сидоров заявил, что в Договоре о коллективной безопасности написано, что приоритет отдается политико-дипломатическим методам. Поэтому ОДКБ «пока никакую шашку из ножен не достает» и старается «максимально решить вопросы мирным путем».

По его словам, сегодняшняя задача заключалась в том, чтобы побывать в местах, где проходили столкновения: населенных пунктах, позициях подразделений армянской стороны, которые были подвергнуты огневому поражению.

При этом представители миссии стараются «быть максимально объективными» и «работать по фактам».

Генерал отметил, что ОДКБ старается урегулировать обострение напряженности на границах между Арменией и Азербайджаном, а также Киргизией и Таджикистаном мирным путем.

Экстренное заседание совета ОДКБ состоялось 13 сентября, после обострения конфликта между Ереваном и Баку. Были рассмотрены предложения по урегулированию. Оперативная группа для проведения мониторинговой миссии прибыла в Армению 15 сентября. Она будет работать в зоне боевых действий и представит доклад об обстановке в регионе.