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29 минут назад

В НАТО публично оскорбили граждан России

Национальная Служба Новостейиещё 1

В Североатлантическом альянсе публично оскорбили жителей России, сообщает «РЕН ТВ».

В НАТО публично оскорбили граждан России
Фото: ReutersReuters

Директор Центра стратегических коммуникаций НАТО Янис Сартс приехал на конференцию в Варшаве в носках украинского бренда, на которых была оскорбительная для россиян надпись. На мероприятии присутствовал глава военного ведомства Польши Мариуш Блащак.

При этом украинский бренд одежды похвастался тем, что чиновник Альянса оскорбил россиян. Ранее глава правительства ФРГ Олаф Шольц заявил, что Россия представляет наибольшую угрозу для НАТО.

По его словам, Североатлантический альянс остается гарантом безопасности Германии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Армия,Олаф Шольц,Мариуш Блащак,НАТО,
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