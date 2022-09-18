В НАТО публично оскорбили граждан России

Директор Центра стратегических коммуникаций НАТО Янис Сартс приехал на конференцию в Варшаве в носках украинского бренда, на которых была оскорбительная для россиян надпись. На мероприятии присутствовал глава военного ведомства Польши Мариуш Блащак.