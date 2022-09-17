Глава штаба ОДКБ: «Пока не достаем шашку из ножен»

"Вместе с тем, у нас и в уставе, и в документах, и в самом Договоре о коллективной безопасности написано, что приоритет отдается политико-дипломатическим методам. Поэтому пока мы никакую шашку из ножен не достаем и стараемся максимально решить вопросы мирным путем. Я думаю, что в этом направлении работа имеет большую перспективу и здесь, и в регионе Центральной Азии", - подчеркнул он.