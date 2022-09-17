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17 минут назад

В ОДКБ заявили, что "не достают шашку" из-за обострения на границе Армении и Азербайджана

ТАССиещё 4

ОДКБ "пока не достает шашку из ножен" и старается урегулировать обострение напряженности на границах между Арменией и Азербайджаном, а также Киргизией и Таджикистаном мирным путем. Об этом заявил журналистам глава передовой группы миссии ОДКБ в Армении генерал-полковник Анатолий Сидоров.

Глава штаба ОДКБ: «Пока не достаем шашку из ножен»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, как на армяно-азербайджанской границе, так и в таджико-киргизском приграничье сложилась неприятная для ОДКБ ситуация.

"Вместе с тем, у нас и в уставе, и в документах, и в самом Договоре о коллективной безопасности написано, что приоритет отдается политико-дипломатическим методам. Поэтому пока мы никакую шашку из ножен не достаем и стараемся максимально решить вопросы мирным путем. Я думаю, что в этом направлении работа имеет большую перспективу и здесь, и в регионе Центральной Азии", - подчеркнул он.

"Основная задача сегодняшнего дня заключалась в том, чтобы побывать на территориях, в тех местах, где проходили столкновения: участках местности, населенных пунктах, позициях подразделений армянской стороны, которые были подвергнуты огневому поражению, - продолжил глава передовой группы миссии. - Стараемся быть максимально объективными, поэтому поработаем по фактам, пока о каких-то выводах говорить рано, и в целом это войдет в общую справку по итогам работы".

Во вторник Совет коллективной безопасности ОДКБ на внеочередной сессии в режиме видеоконференции решил направить в Армению миссию организации во главе с генсеком Станиславом Засем. Кроме того, на заседании было решено создать рабочую группу из числа сотрудников секретариата и военнослужащих Объединенного штаба ОДКБ для постоянного мониторинга ситуации в зоне ответственности. Передовая группа миссии ОДКБ во главе с генерал-полковником Анатолием Сидоровым прибыла в Армению в четверг.

Армия,Анатолий Сидоров,Совет коллективной безопасности,
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