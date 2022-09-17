Шольц объяснил позицию по танкам для Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия «не будет в одиночку» передавать танки Украине. Такое решение Берлин намерен принимать только вместе с союзниками. Об этом Шольц заявил в интервью Deutshlandfunk.

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В программе «Интервью недели» Шольц сказал, что федеральное правительство многое делает для Киева. Он считает, что оружие, которое предоставила Германия, «изменило ситуацию и сделало возможными успехи, нынешние успехи, которые демонстрирует Украина».

По словам Шольца, именно поэтому «имеет смысл продолжение наших действий».

При этом политик подтвердил ранее озвученную позицию: его правительство не будет поставлять боевые танки на Украину.

Отвечая на вопрос о таких поставках, канцлер исключил, что Германия будет действовать самостоятельно, не советуясь с союзниками.