Шольц объяснил позицию по танкам для Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия «не хочет действовать в одиночку» по вопросу с передачей танков Украине и будет принимать такие решения в координации с союзниками. Об этом политик заявил в интервью Deutshlandfunk.

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Шольц также обратил внимание, что Берлин уже внес большой вклад в помощь Украине оружием и это отразилось на последних успехах украинских военных.

Канцлер Германии отметил в этом же интервью, что тон его переговоров с президентом России Владимиром Путиным всегда дружеский, несмотря на сильные различия во взглядах. Шольц подчеркнул, что считает важным ведение переговоров, а также рассказал, что обсуждал с Путиным вывоз зерна и доступ к украинским пленным.

Ранее канцлер Германии, говоря об итогах переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил, что российский лидер не поменял своей позиции по украинскому вопросу, но при этом важно продолжать диалог.