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10 минут назад

Российские военные нанесли удары по Славянской ТЭС и уничтожили трансформатор

Lenta.ru

Российские военные нанесли удары и уничтожили объекты инфраструктуры Украины. В сети также появились кадры поврежденной Славянской тепловой электростанции (ТЭС). Их публикует Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

Российские военные нанесли удары по Славянской ТЭС и уничтожили трансформатор
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В посте говорится, что ВС России продолжают уничтожение объектов инфраструктуры противника и наносят удары по ТЭС. В итоге в субботу, 17 сентября, как уточняется, был уничтожен трансформатор станции. На представленных кадрах видно, как почернели объекты ТЭС и как вверх поднимается дым. На снимках также показано, как на месте работаю пожарные.

Ранее официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что Киев возобновил провокации на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и создает угрозу техногенной катастрофы. За минувшие сутки зафиксировано два артиллерийских обстрела дачного поселка «Волна» и тепловой электроподстанции, расположенной в непосредственной близости от ЗАЭС.

Помимо этого, глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов обвинил ВСУ в целенаправленном продолжении обстрелов энергетической инфраструктуры Энергодара, чтобы полностью изолировать ЗАЭС от энергосистемы региона. По его словам, на данный момент возобновлена подпитка Запорожской АЭС.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

Армия,Владимир Рогов,Игорь Конашенков,Верховный суд,
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