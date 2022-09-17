Испания отправила Украине 5 самолетов с военным грузом

Испания отправила Украине пять транспортных самолетов с боевыми припасами для крупнокалиберных артиллерийских систем. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в соцсетях.

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Отмечается, что это уже пятый рейс с оружием, переданным Киеву испанским королевством только за последние дни. На прошлой неделе было совершено четыре таких рейса. В общей сложности на Украину доставлено 75 поддонов крупнокалиберных боеприпасов.

Кроме того, Министерство обороны Испании предоставило украинской стороне грузовик с медицинскими средствами и 20 грузовиков с материалами и обмундированием для зимних условий.

Как сообщает Генштаб ВСУ, это было сделано по запросу украинского Министерства обороны.